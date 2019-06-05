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Pınar Karşıyaka'nın gözü yine Mahmuti'de

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015'te şampiyon olduktan sonra 3 sezondur Play-Off'a bile kalamayan Pınar Karşıyaka, antrenörlük için yine Oktay Mahmuti'yi gündemine aldı.

Pınar Karşıyaka'nın gözü yine Mahmuti'de, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015'te şampiyon olduktan sonra 3 sezondur Play-Off'a bile kalamayan Pınar Karşıyaka, antrenörlük için yine Oktay Mahmuti'yi gündemine aldı.
31 Mayıs'ta yapılan mali kongrede bütçenin en önemli kısmını potaya ayırıp yeni sezon taslak bütçesini 22 milyon TL olarak belirleyen Karşıyaka'da bu sezon içinde Özhan Çıvgın'la yolların ayrılması sonrası da teklif götürülen Oktay Mahmuti'nin takımı çalıştırmaya en yakın aday olduğunu belirtildi. 
Anadolu Efes ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka'da Euroleague'de boy gösteren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya'da 2008-09 sezonunda Treviso'yu çalıştırıp Eurocup'ta yılın antrenörü seçilmişti. Oktay Mahmuti, Karşıyaka'nın geçen şubat ayında kendisine yaptığı teklife, "Şu an göreve gelemem. Teklifi yeni sezon için değerlendirebilirim" yanıtını vermişti. Pınar
Karşıyaka'da Alman Antrenör Dirk Bauarmann'ın sözleşmesi opsiyonlu olarak devam ediyor.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
Oktay Mahmuti, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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