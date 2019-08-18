Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Spor
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Salonu'nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekibin, ilk olarak 29-31 Ağustos'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.
Daha sonra 5-7 Eylül
'de İstanbul
'da Göl Kupası'na katılacak Pınar Karşıyaka'nın, bu turnuvada Arel Üniversitesi Büyükçekmece
ve Galatasaray
Doğa Sigorta
ile karşılaşacağı belirtildi. Ankara
'da 10-14 Eylül'de OGM Ormanspor, Türk Telekom
ve Ukrayna
ekibi Dnipro
'nun yer alacağı hazırlık turnuvasında tek dökecek yeşil-kırmızılı ekibin, son olarak ev sahipliğini yapacağı Pınar Kupası'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile Bosna Hersek'ten Igokea takımlarını ağırlayacağı kaydedildi.