Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu
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Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu, System.String[]
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekibin, ilk olarak 29-31 Ağustos'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.
Daha sonra 5-7 Eylül'de İstanbul'da Göl Kupası'na katılacak Pınar Karşıyaka'nın, bu turnuvada Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacağı belirtildi.
Ankara'da 10-14 Eylül'de OGM Ormanspor, Türk Telekom ve Ukrayna ekibi Dnipro'nun yer alacağı hazırlık turnuvasında tek dökecek yeşil-kırmızılı ekibin, son olarak ev sahipliğini yapacağı Pınar Kupası'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile Bosna Hersek'ten Igokea takımlarını ağırlayacağı kaydedildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:44 Kaynak: AA
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