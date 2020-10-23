Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Tofaş'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın evinde Darüşşafaka Tekfen'le kozlarını paylaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Tofaş'ı 88-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın evinde Darüşşafaka Tekfen'le kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka 4'üncü sırada, 1 galibiyeti bulunan Darüşşafaka ise 11'inci basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor.



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