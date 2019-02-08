Pınar Karşıyaka'nın Konuğu İstanbul Bbsk
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup edip Play-Off yolunda ümitlenen Pınar Karşıyaka yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u misafir edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş
Sompo Japan'ı 89-87 mağlup edip Play-Off yolunda ümitlenen Pınar Karşıyaka
yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u misafir edecek. Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten antrenör Özhan Çıvgın, "Beşiktaş galibiyetinin anlamlı olabilmesi için mutlaka bu karşılaşmadan da zaferle ayrılmalıyız" diye konuştu.
FIBA Avrupa
Kupası'nda adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka, Letonya
'nın BC Ventspils ekibiyle eşleşmişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:11 Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti
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