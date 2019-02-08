Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Konuğu İstanbul Bbsk

Pınar Karşıyaka'nın Konuğu İstanbul Bbsk

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup edip Play-Off yolunda ümitlenen Pınar Karşıyaka yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u misafir edecek.

Pınar Karşıyaka'nın Konuğu İstanbul Bbsk, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup edip Play-Off yolunda ümitlenen Pınar Karşıyaka yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u misafir edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten antrenör Özhan Çıvgın, "Beşiktaş galibiyetinin anlamlı olabilmesi için mutlaka bu karşılaşmadan da zaferle ayrılmalıyız" diye konuştu. 

FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 16 Turu'na yazdıran Pınar Karşıyaka, Letonya'nın BC Ventspils ekibiyle eşleşmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

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