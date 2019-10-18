Pınar Karşıyaka'nın konuğu İTÜ

BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka, yarın galibiyetsiz son sıradaki Sigortam.net İTÜ'yü ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çekilmesiyle sezona kısa süre kala lige dahil edilen İTÜ, çıktığı 3 maçı da kaybetti. Bu mücadelenin ardından hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk maçta Belçika'da Spirou Basket deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar, lige iyi başladıklarını, yollarına kayıpsız devam ederek yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

- İzmir