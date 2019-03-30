Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Kozu Evi

Pınar Karşıyaka'nın Kozu Evi

1 saat önce

Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çeyrek finalde elenen Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Fenerbahçe Ülker'le 1 Nisan Pazartesi akşamı oynayacağı maç öncesi evindeki galibiyet serisine güveniyor.

Pınar Karşıyaka'nın Kozu Evi, System.String[]
Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çeyrek finalde elenen Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Fenerbahçe Ülker'le 1 Nisan Pazartesi akşamı oynayacağı maç öncesi evindeki galibiyet serisine güveniyor. Euroleague'de son 3 yılda final oynayıp bu yıl da normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen rakibini yenerek tek hedefi olarak kalan Play-Off'a tutunmayı hedefleyen Kaf-Kaf, evinde ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.

Karşıyaka, ligde iç sahada 11 maçta 8 galibiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Alman antrenör Dirk Bauermann yönetiminde ise ligde son 4 maçın 3'ünü kazanırken, iç sahada 2'de 2 yapıp Galatasaray ve Banvit'i yenmeyi başardı. Fenerbahçe kadrosundaki eksiklerin çokluğunu da avantaja çevirmek isteyen İzmir temsilcisinde, sakatlığı nedeniyle lig ve Eurocup'taki son 2 maçta forma giymeyen Evans'ın pazartesi günü parkedeki yerini alması bekleniyor. Karşıyaka, bilet fiyatlarını öğrenci 20, tam 40 TL olarak belirledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:24 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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