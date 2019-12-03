Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın kozu savunma
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Pınar Karşıyaka'nın kozu savunma

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alarak sezon başından bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Pınar Karşıyaka, sergilediği takım savunmasıyla alkış topladı.

Pınar Karşıyaka'nın kozu savunma, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alarak sezon başından bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Pınar Karşıyaka, sergilediği takım savunmasıyla alkış topladı.

Oynadığı 10 maçta potasında toplam 643 sayı görerek en iyi savunma performansına imza atan yeşil-kırmızılılar, bir karşılaşmada rakiplerine en fazla 77 sayı izni verdi. Karşıyaka'ya en fazla sayı atan takım Frutti Extra Bursaspor oldu. Ege temsilcisi en iyi savunmayı ise 55 sayıda kalan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında yaptı.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
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