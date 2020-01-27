Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom

14 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol deplasmanından 56-99'luk galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu.

Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol deplasmanından 56-99'luk galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu. İstanbul'daki kura çekiminde yeşil-kırmızılılar çeyrek finalde Türk Telekom'la eşleşti. 11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Ankara'da bir araya gelecek. Karşıyaka, Ankara'da Türk Telekomu elediği takdirde yarı finalde Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma galibiyle eşleşecek.

SARICA'DAN DEĞERLENDİRMEArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u yenerek zirve iddiasını sürdüren yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarıca, "Rakibimizin durumu ve eksiklerinden ötürü çok iyi bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim ama biz kendi oyunumuzu oynadık, kendi formumuzu koruyacak şekilde oynayarak iddiamızı sürdürdük. Rakiplerimizin kaybettiği bir haftada avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta oyuncularımızı fazlasıyla kullanma şansı bulduk. Şimdi artık yarın gideceğimiz ve Rusya'da oynayacağımız bir Enisey Krasnoyarsk maçı var, o maçın hazırlıklarına başlayacağız" dedi.


Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti
Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı Neymar, Lille maçında attığı gollerle Kobe Bryant'ı andı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 13:14:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka'nın kupada rakibi Türk Telekom - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]