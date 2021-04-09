Pınar Karşıyaka'nın ligde konuğu Galatasaray
09.04.2021 12:05
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Brindisi'yi yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın üst üste 3 mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini kaybettiği ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı yeni bir çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Brindisi'yi yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın üst üste 3 mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini kaybettiği ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı yeni bir çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak.
Ligde yakaladığı 16 maçta 15 galibiyetlik seriyle aylarca lider Anadolu Efes'in arkasında ikinci sırada yer alan Kaf-Kaf, son 3 maçını kaybederek 27 haftada 20 galibiyetle üçüncülüğe geriledi. Bu sezon 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamayan Galatasaray ise bitime 3 hafta kala halen ligde kalmayı garantileyemedi.
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