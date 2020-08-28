Pınar Karşıyaka'nın mücadeleci ruhu geçen seneyi aratmayacak

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını belirterek, "Bu şartlar altında takımı korumak çok kolay değildi. Birtakım fedakarlıklar da oldu ama sonuçta yine sahada sonuna kadar mücadele edecek bir Pınar Karşıyaka olacak." dedi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı sonuçlara imza attıkları geçen sezonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadığını hatırlattı.

Bu sezon mevcut kadroyu koruduklarını kaydeden Sarıca, "Bu şartlar altında takımı korumak çok kolay değildi. Birtakım fedakarlıklar da oldu ama sonuçta yine sahada sonuna kadar mücadele edecek bir Pınar Karşıyaka olacak." diye konuştu.

Sarıca, yeni sezonda 2-3 yeni oyuncuları olduğunu anlattı.

Bu sezon biraz daha oturmuş bir takım olacaklarını belirten Sarıca, geçen sene bir yabancı haklarının daha olduğunu ancak bu yıl sezon başında bunu kullanmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.

Kovid-19 süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle bazı belirsizliklerin olduğunu kaydeden Sarıca, "Sonuçta bu iş görsel bir hadise. Yapılan sporun seyirciyle, taraftarlarla güzelliği, motivasyonu daha fazla. Oyuncuların ve bizlerin boş salonda motive olması çok kolay değil. Dolayısıyla hep öngörüler üzerinden gidiyoruz. Belirsizliklerin olması insanı canına sıkıyor. Umut ediyorum ki en azından kısmi olarak belli taraftarla başlar ve zamanla her şey düzelir." ifadelerini kullandı.

Ligin 15 takımla oynanması

Sarıca, Teksüt Bandırma'nın çekilmesiyle ligin 15 takımla oynanacağını ve bu nedenle ilk haftayı maç yapmadan geçeceklerini aktararak, "1 Eylül'e kadar maç yapmanın yasak olduğu bir ortamda çalışıyoruz. Bu maç eksiğinin üzerine ilk hafta maç yapamamak bizim için sıkıntılı bir durum yaratacak. Puantaj usulü oynanan ligde, her hafta eksiklikler, değişiklikler takip edenler için zor olacak. Keşke 16 takımlı bir formül bulunsaydı, eksik olmadan bu lig başlasaydı ve devam etseydi." diye konuştu.

Puan silme cezası

Türkiye Basketbol Federasyonunun mali kriterlere uyulmadığı gerekçesiyle verdiği bir puan silme cezası için Tahkim Kuruluna başvurulduğunu ancak orada da başvurularının kabul edilmediğini vurgulayan Sarıca, şunları kaydetti:

"Bence böyle bir kararın alınması yanlış. Pınar Karşıyaka senelerdir aynı sponsorla ligin devamlılığını sağlayan önemli bir basketbol şehri. Bunu unutmamamız lazım. Günümüze baktığımız lazım en son Bandırma'nın basketboldan çekilmesi hepimizi çok üzdü. Gerçekten bir renkti, altyapısıyla, oyuncuların orada barındığı, gençleri gördüğümüz, sonuçta basketbola renk getiren bir kulüptü. Bunlara baktığımızda, bu olağanüstü durumlarda biraz daha hassas olmak lazım. Pınar Karşıyaka'nın majör problemi yok. Ben hala bu kararın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle olağanüstü durumlarda belki diyalog eksikliği, gecikmeler oluyor. Bunlar gayet normal. Maalesef karar bizim için başka bir dezavantaj yaratıyor."