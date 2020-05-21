Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
ING Basketbol Süper Ligi'nde sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Triche haricinde mevcut kadrosunu korumayı planlayan Pınar Karşıyaka, oyuncularla tekrar anlaşmak için önce bu sezonun kalan alacaklarında orta yol bulmaya çalışacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Triche haricinde mevcut kadrosunu korumayı planlayan Pınar Karşıyaka, oyuncularla tekrar anlaşmak için önce bu sezonun kalan alacaklarında orta yol bulmaya çalışacak. Basketbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken sonlandırmasıyla oyuncuların nisan, mayıs ve hazirandaki kalan 3 aylık maaşları konusunda indirim istenecek. Basketbol Tahkim Mahkemesi, sezon sonuna kadar olan maaşlar için oyuncularla kulüplerin aralarında fedakarlık yaparak anlaşmalarını istemişti. Yeni sezon için Taylor, M'Baye, Nusret'le şimdiden söz kesen Kaf-Kaf'ta Semih'in sözleşmesi de sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:04 Kaynak: DHA
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