Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın programı yoğun
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Pınar Karşıyaka'nın programı yoğun

11 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek.

Pınar Karşıyaka'nın programı yoğun, System.String[]
Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan'a gidecek yeşil-kırmızılılar, 29 Ağustos'ta FMP Belgrad ve 1 Eylül'de Megaleks'le iki hazırlık maçı oynacak. Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül'de Ankara Turnuvası'nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro'yla rakip olacak.
Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup'ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenleyecek. İzmir ekibi Pınar Cup'ta 20 Eylül'de Igokea, 21 Eylül'de ise Büyükçekmece'yle oynayacak. Karşıyaka'da henüz takıma katılmayan Tony Crocker 22 Ağustos'ta gelecek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekibimizdeki Metecan Birsen ve Fransa Milli Takımı'nda yer alan Amath M'Baye, Çin'deki FIBA Dünya Kupası sonrası İzmir'de olacak.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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