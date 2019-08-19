Pınar Karşıyaka'nın programı yoğun

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka
, yoğun bir özel maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan'a gidecek yeşil-kırmızılılar, 29 Ağustos'ta FMP Belgrad
ve 1 Eylül
'de Megaleks'le iki hazırlık maçı oynacak. Büyükçekmece
ve Galatasaray
'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul
'da Göl Turnuvası'na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül'de Ankara
Turnuvası'nda Türk Telekom
, Ormanspor ve Ukrayna
ekibi Dnipro
'yla rakip olacak.
Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup'ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenleyecek. İzmir
ekibi Pınar Cup'ta 20 Eylül'de Igokea, 21 Eylül'de ise Büyükçekmece'yle oynayacak. Karşıyaka'da henüz takıma katılmayan Tony Crocker 22 Ağustos'ta gelecek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca
, ay-yıldızlı ekibimizdeki Metecan Birsen ve Fransa
Milli Takımı'nda yer alan Amath M'Baye, Çin'deki FIBA Dünya Kupası sonrası İzmir'de olacak