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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 13 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 13 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All- Star arasından sonra yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta ZZ Leiden'i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
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