Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Beşiktaş

Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Beşiktaş

2 saat önce

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka yarın evinde Beşiktaş Sompo Japan'la kozlarını paylaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Beşiktaş, System.String[]


TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka yarın evinde Beşiktaş Sompo Japan'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.15'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları tam 35, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. İl Güvenlik Kurulu kararıyla salona Beşiktaş seyircisi alınmayacak. Geçen hafta deplasmanda Tofaş'a uzatma periyodunda 93-91 yenilerek üst üste 6. dış saha mağlubiyetini alan Kaf-Kaf, taraftarı önündeki son 2 maçında Gaziantep Basketbol ve Bahçeşehir Koleji'ni devirdi. 

Yeşil-kırmızılılar ligde 15 maçta 6 galibiyetle 12. sırada, Beşiktaş ise 8 galibiyetle 8. basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı 61-57 Beşiktaş kazanmıştı. FIBA Europe Kupası'nda 2. tur 5. maçında hafta içinde Almanya'da S. Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna adını yazdıran Pınar Karşıyaka, ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulmak istiyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Spor
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