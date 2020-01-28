Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda geçen hafta çeyrek finali garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 5'inci maçında yarın Rusya'da Enisey ile karşılaşacak.

Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak müsabaka TSİ 15.30'da başlayacak. İlk 4 maçını kazanan Kaf-Kaf, Enisey'i deplasmanda yendiği takdirde son karşılaşmalar oynanmadan liderliği de garantilemiş olacak. Bugüne kadar Avrupa arenasında 219 maça çıkan yeşil-kırmızılılar 116 galibiyet, 101 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.