Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda geçen hafta çeyrek finali garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 5'inci maçında yarın Rusya'da Enisey ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Enisey, System.String[]

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda geçen hafta çeyrek finali garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 5'inci maçında yarın Rusya'da Enisey ile karşılaşacak.

Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak müsabaka TSİ 15.30'da başlayacak. İlk 4 maçını kazanan Kaf-Kaf, Enisey'i deplasmanda yendiği takdirde son karşılaşmalar oynanmadan liderliği de garantilemiş olacak. Bugüne kadar Avrupa arenasında 219 maça çıkan yeşil-kırmızılılar 116 galibiyet, 101 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.


Pınar Karşıyaka, Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:08 Kaynak: DHA
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