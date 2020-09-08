Pınar Karşıyaka'nın rakibi Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona başarı çıtasını yükseltme hedefiyle hazırlanan Pınar Karşıyaka, zorlu maraton öncesi Antalya'da katılacağı Gloria Cup 2'de yarın Fenerbahçe Beko'yla rakip olacak. Gloria Sports Arena'daki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip güçlü rakibini yendiği takdirde 11 Eylül Cuma günü Türk Telekom- Kızılyıldız maçının galibiyle, yenildiği takdirde ise mağlubuyla oynayacak. Organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül'de yapılacak. Fenerbahçe, yıllardır takımın dümeninde yer alan ünlü çalıştırıcı Zeljko Obradovic'le yollarını yaz döneminde ayırmıştı.