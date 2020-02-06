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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket
6 saat önce
FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.
FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak. - İZMİR
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