Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.



FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak. - İZMİR