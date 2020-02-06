Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket

6 saat önce

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket, System.String[]

FIBA Europe Cup'ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.


FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak. - İZMİR

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
Manchester City, Lionel Messi'ye teklif yapmak istiyor Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'la iki yıldır görüşüyorum! İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum

Son Dakika Haberleri
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kyiv Basket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]