Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Szolnoki Olaj

Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Szolnoki Olaj

2 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu'nda yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka'nın Rakibi Szolnoki Olaj, System.String[]
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu'nda yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak.

I Grubu'nda ilk 3 maçın ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, Macaristan'da 74-70 mağlup ettiği Szolnoki Olaj'la yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın kadrosuna yeni kattığı Birkan Batuk ile Chris Evans, yarınki maçta forma giyebilecek.

Avrupa'da 201. randevu

Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 200 karşılaşmada 103 galibiyet, 96 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 780 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 552 sayı gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Macaristan, Szolnoki Olaj, Karşıyaka, Pınar Karşıyaka, Spor
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