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Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor

06.07.2021 11:54
Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Avrupa'da şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezondaki rakipleri yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Avrupa'da şampiyonluğu kaçıran Pınar Karşıyaka'nın yeni sezondaki rakipleri yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Kaf-Kaf'ın yanı sıra ülkemizi Beşiktaş, Darüşşafaka, Galatasaray ve Tofaş'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kurada Karşıyaka ve Beşiktaş ikinci torbada, Darüşşafaka, Galatasaray ve Tofaş ise 3'üncü torbada yer alacak. Tüm Türk takımları organizasyona grup aşamasından itibaren katılacak.Yeni sezonda 4'ü ön elemelerden gelecek toplam 32 takımın grup aşamasında yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine de gidildi.

İlk turda yine 4'erli 8 grup olacak. Çift devreli grup maçlarını lider bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise Play-In turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna kalacak. Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan kulüpler, mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale katılacak. Organizasyonda grup aşaması 5-6 Ekim'de başlayıp, final maçı 15 Mayıs 2022'de oynanacak. Kaf-Kaf, sezon öncesi transferde şimdiye kadar Metecan, Onuralp ve Morgan'la vedalaşıp Burak Can Yıldızlı, Berkan Durmaz, Can Korkmaz ve James Blackmon'la anlaşmıştı.


Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor - Son Dakika Spor


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