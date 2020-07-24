Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi programı netleşti!

Eleme maçlarıyla start alacak organizasyonda 13 Ekim'de başlayacak normal sezonda 4 grupta 32 takım mücadele edecek. Türk temsilcileri Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu'nda, TOFAŞ B Grubu'nda, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom C Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ise D Grubu'nda yer alacak.
Pınar Karşıyaka D Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail) ve Bilbao Basket'in (İspanya) yanı sıra elemelerden gelecek 1 ekiple daha mücadele edecek.
Pınar Karşıyaka'nın gruptaki maç programı şöyle:
13 Ekim: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka
20 Ekim: Pınar Karşıyaka-Elemeden gelecek ekip
28 Ekim: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka
4 Kasım: AEK-Pınar Karşıyaka
10 Kasım: Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket
18 Kasım: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka
9 Aralık: Pınar Karşıyaka-Cholet
16 Aralık: Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon
23 Aralık: Elemeden gelecek ekip-Pınar Karşıyaka
5 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg
12 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka- AEK
20 Ocak 2021: Bilbao Basket-Pınar Karşıyaka
26 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna
2-3 Şubat 2021: Cholet-Pınar Karşıyaka