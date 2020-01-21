Pınar Karşıyaka'nın tur günü - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın tur günü

6 saat önce

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak.

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FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esip FIBA tarafından güç sıralamasında kupanın favorisi olarak gösterilen Karşıyaka, rakibini de yendiği takdirde kalan maçların sonucuna bakmaksızın çeyrek final biletini alacak. Turu taraftarının önünde garantilemek isteyen Kaf-Kaf, Avrupa'da bu sezon üst üste 8 galibiyet aldı. Yalnız ilk tur ilk grup maçında Spirou'ya deplasmanda yenilen Karşıyaka, Europe Cup'ta eleme turu dahil çıktığı 11 maçın 10'unu kazanarak 1975 yılından bu yana yer alıp 218 maça çıktığı Avrupa arenasındaki en uzun galibiyet serisine imza attı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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