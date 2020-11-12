Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor
12.11.2020 10:26
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.
Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de koronavirüsü atlatmıştı.
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