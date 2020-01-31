Pınar Karşıyaka'nın yarınki konuğu Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, ligler direktörlüğü tarafından sezon başında açıklanan sezonluk fikstürün, kendileri gibi Avrupa kupalarında grup statüsünde oynayan takımları zorladığını bildirdi.

Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Rusya'da Enisey'i yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantilemelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Krasnoyarsk deplasmanına özel uçakla gitmelerinin zor olan deplasman şartlarını biraz kolaylaştırdığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Bu seyahat bize gösterdi ki ligler direktörlüğünün sezon başında koyduğu kuralla açıkladığı sezonluk fikstür, bizim gibi Avrupa kupalarında grup statüsünde oynayan takımları zorluyor. Bizim gibi sakatlıklardan kolay etkilenen, dar rotasyonlarda ve İstanbul dışında konumlanmış takımların seyahat programlarından dolayı biraz daha esnekliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yarın Bursaspor maçı var, saat 15.15'te oynayacağız. Geçtiğimiz hafta bizim aldığımız sonucun yanı sıra rakiplerimizin elde ettiği neticelerden sonra çıkan avantajımızı koruyup, yine iyi basketbol ortaya koymak istiyoruz. Sakatlıklar ve özellikle deplasman yorgunlukların üstesinden gelip sahada istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Görkem Doğan'ın forma giyemeyeceği Pınar Karşıyaka'da Semih Erden'in durumu maç saatinde belli olacak.