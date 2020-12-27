Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57 - Son Dakika

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

27.12.2020 17:07
Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Onuralp (xx) 4, Henry (xxx) 11, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xx) 9, Yunus (x) 3, Kennedy (xx) 8, Metecan (xxx) 11, Semih (xx) 4, Nusret (xx) 5, Mahir (xx) 7, Arca (x)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Onuralp (xx) 4, Henry (xxx) 11, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xx) 9, Yunus (x) 3, Kennedy (xx) 8, Metecan (xxx) 11, Semih (xx) 4, Nusret (xx) 5, Mahir (xx) 7, Arca (x) 2OGM ORMANSPOR: Holloway (x) 4, Hagins (xxx) 10, Efe Ergi (x) 4, Kidd (xxx) 13, Cevher (xx) 8, Kikanovic (xx) 8, Hardy (x) 3, Erol Can (x), Kadir (x), Mert (x) 3, Tunahan (x) 41'İNCİ PERİYOT: 23-21İLK YARI: 47-303'ÜNCÜ PERİYOT: 68-44ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, üst üste 6'ncı galibiyetini evinde yılın son sınavında OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla yenerek aldı: 86-57. Ligde 14 maçta 11'inci kez salondan galibiyetle ayrılıp Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yla zirve yarışını sürdüren Kaf-Kaf'ta tüm oyuncular skor üretirken, Taylor, Henry, M'Baye ve Metecan 11'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.Karşıyaka'da koronavirüse yakalandıktan sonra son testleri negatif çıkıp karantina sürecini de tamamlayan Metecan Birsen, kadroda yer alarak oyuna kenardan dahil oldu. Metecan son olarak 6 Aralık'taki Bursaspor deplasmanında forma giymişti. Yine kasım ayında koronavirüse yakalanıp iyileşmesinin ardından uzun süredir oynayamayan takım kaptanı Semih Erden de 1 Kasım'daki Türk Telekom deplasmanından yaklaşık 2 ay sonra ilk kez süre aldı.

Maçın başında konuk takımdan Higgins'in pota altından sayılarına Karşıyaka Henry'le karşılık verdi. Karşılıklı basketlerle geçen periyot, yeşil-kırmızılılardan M'Baye'nin sayısıyla 23-21 sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı bularak rakibine iyi savunmayla 9 sayı şansı veren Karşıyaka, kenardan gelen Semih, Metecan ve Nusret'in de skor katkısıyla farkı 19 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda ev sahibi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi Yunus'un son saniye üçlüğüyle skoru 68-44'e getirip, dördüncü periyoda 24 sayı farkla önde başladı. Dördüncü ve son periyotta da rahat bir basketbol sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 86-57 galip ayrıldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Zafer Yılmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57 - Son Dakika Spor


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