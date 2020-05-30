Pınar Karşıyaka pazarlıkta
KORONAVİRÜS salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup bu sezon için şampiyon ilan etmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun planlarını yapan Pınar Karşıyaka, oyuncular ve menajerleriyle maaş pazarlığında.
KORONAVİRÜS salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup bu sezon için şampiyon ilan etmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun planlarını yapan Pınar Karşıyaka, oyuncular ve menajerleriyle maaş pazarlığında. Maaş ve primlerini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve sözleşme yenilenmeyecek Triche haricinde kadrosunu korumayı hedefleyen Karşıyaka, oyuncularının kalan nisan, mayıs ve haziran alacaklarını indirim yaparak yeni sezon ücretlerine eklemeyi teklif ediyor. Sezon içinde çok iyi bir uyum yakalayıp ligde ve Avrupa'da zirve yarışı veren Kaf-Kaf'ta birçok oyuncunun teklife olumlu yaklaşıp sözleşme imzalama aşamasına geldiği öğrenildi. Semih Erden ve Yunus Sonsırma'nın sözleşmelerinin sürdüğü Karşıyaka, daha önce Taylor, M'Baye ve Nusret'le prensipte yeniden anlaşmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:55 Kaynak: DHA
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