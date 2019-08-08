Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka programı netleştirecek
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Pınar Karşıyaka programı netleştirecek

1 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarını yerli oyuncularla sürdüren Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı yeni haftada belli olacak.

Pınar Karşıyaka programı netleştirecek, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun hazırlıklarını yerli oyuncularla sürdüren Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı yeni haftada belli olacak. Sezon öncesi Ankara ve İstanbul'da özel maçlar oynayıp Belgrad'da hazırlık turnuvasına katılmayı planlayan yeşil-kırmızılılar, geleneksel Pınar Cup'a da ev sahipliği yapacak. Karşıyaka'da Fransa Milli Takımı'ndaki M'Baye dışındaki yeni yabancı oyuncular da haftaya İzmir'de olacak. A Milli Takım'la 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda başarı kovalayacak Antrenör Ufuk Sarıca, yardımcıları Arda Demirbağ, Recep Şen ile yeni transferlerden ay-yıldızlı kadrodaki Metecan Birsen, şampiyonanın ardından gelecek.


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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:01 Kaynak: DHA
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