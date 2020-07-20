Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Raymar Morgan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı



Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon kadro planlamalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar bu planlamalar kapsamında geçtiğimiz sezon Unics Kazan forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncusu olan Raymar Morgan'ı yeniden kadrosuna kattı. 2011-2012 sezonunda Pınar Karşıyaka'ya transfer olan 2.03 boyundaki Morgan, o sezon sadece hazırlık dönemini geçirmiş ve İsrail'e dönmüştü. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen Morgan ile bir yılı opsiyonlu olarak iki yıllık sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, Birleşik Amerikalı oyuncuya yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR