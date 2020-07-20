Pınar Karşıyaka Raymar Morgan'ı transfer etti - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Raymar Morgan'ı transfer etti

Ülkemizde daha önce 2017-18'de Tofaş'ta forma giyip uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu, geçen sezonu Rusya'da Unics Kazan'da geçirdi.

Ülkemizde daha önce 2017-18'de Tofaş'ta forma giyip uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu, geçen sezonu Rusya'da Unics Kazan'da geçirdi.

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Raymar Morgan, 2011-12 sezonunun başında da Karşıyaka'ya transfer olmasına rağmen takımda forma giymeden ayrılmıştı. Transferde daha önce uzun süre pazarlık yaptığı pivotu Jordan Morgan'ı Unics Kazan'a kaptıran Kaf-Kaf, aynı kulübün pivotu Raymar Morgan'ı almış oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, iç transferde daha önce anlaşmaya varılan DJ Kennedy'e geçen sezon pandemi döneminden kalan maaşı ödendikten sonra imza attıracak.


Karşıyaka, Tofaş, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:21 

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Raymar Morgan'ı transfer etti - Son Dakika Spor
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