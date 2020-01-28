Pınar Karşıyaka, Rusya deplasmanında! Rakip Enisey... - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Rusya deplasmanında! Rakip Enisey... - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Rusya deplasmanında! Rakip Enisey...

6 saat önce

Grupta ilk 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, yarın konuk olacağı rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde liderliğini garantileyecek.

Pınar Karşıyaka, Rusya deplasmanında! Rakip Enisey..., System.String[]

Grupta ilk 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, yarın konuk olacağı rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde liderliğini garantileyecek.


Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak Enisey-Pınar Karşıyaka maçı TSİ 15.30'da başlayacak.


Yeşil-kırmızılı ekip, müsabaka için bugün özel uçakla Krasnoyarsk'a gidecek.


Grubun diğer maçında ise Bahçeşehir Kolej, Hollanda'da Leiden'a konuk olacak.


- Avrupa'da 220. randevu


Avrupa kupalarında 220. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 219 maçta 116 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 401 sayı atıp, potasında 16 bin 967 sayı gördü.


Pınar Karşıyaka, Krasnoyarsk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:31 
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