Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka sahneye çıkıyor
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Pınar karşıyaka sahneye çıkıyor

26 dakika önce

PINAR Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen iddialı kadrosuyla taraftarı önüne ilk kez yarın ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'ta çıkacak.

Pınar karşıyaka sahneye çıkıyor, System.String[]

PINAR Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen iddialı kadrosuyla taraftarı önüne ilk kez yarın ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'ta çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 19.00'da Bosna Hersek ekibi BC Igokea'yla karşılaşacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Karşıyakalı taraftarlar, 3 yıl sonra yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca ve yeni transferlerle ilk kez yarın buluşacak.

Pınar Karşıyaka'da, A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'ndan dönen yeni transferlerden Semih Erden ve Metecan Birsen de ilk kez Pınar Cup'ta forma giyecek. Fransa Milli Takımı'yla dünya üçüncülüğü yaşayan Amath M'Baye ve kalça kemiğinden sakatlanan Tony Crocker turnuvada oynamayacak. Karşıyaka, organizasyonda cumartesi günü saat 16.00'da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle rakip olacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
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