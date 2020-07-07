Pınar Karşıyaka, Sek Henry'i açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, dış transferde daha önce anlaşma sağladığı şutör guard Sek Henry'in imzasını resmen duyurdu.

Yeşil-kırmızılılarda daha önce 2018-19 sezonunda forma giyerek ligde 26 maçta 13.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturup, FIBA Europe Cup'ta ise 16 maçta 17.4 sayı, 2.7 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları ile mücadele eden 33 yaşındaki Henry, tek sezonluk aranın ardından yuvaya döndü. Kaf-Kaf'la 1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Henry, Japonya, Venezüela, Polonya, İtalya, İspanya, Fransa, Çin, Yeni Zelanda'daki çeşitli kulüplerde forma giyerek dünya turu yaptığı profesyonel kariyerinde geçen sezonu İsrail'de Hapoel Holon'da tamamladı.

- İzmir