Pınar Karşıyaka Semih Erden'i açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce yeniden anlaşma sağladığı kaptan Semih Erden'in imzasını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme tazeleyen NBA patentli 34 yaşındaki pivot için Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar'ın katılacağı online sözleşme töreni düzenlenecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kaf-Kaf'ta yerlilerin ardından sağlık kontrolünden geçen yabancılar Taylor, M'Baye, Kennedy ve Henry de takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Raymar Morgan da takıma katılacak.