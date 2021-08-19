ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibin Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki çalışmalarını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sürdürdüğü belirtildi.
İzmir temsilcisinin yabancı oyuncuları Tony Taylor, Akil Mitchell, Bonzie Colson ve James Blackmon da takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor