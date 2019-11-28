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Pınar Karşıyaka son saniye basketiyle kazandı

6 saat önce

Karşılaşmaya Bell ve Foerts'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçen Phoenix Brüksel, çeyreğin son 4 dakikasına 17-15 üstün girdi.

Pınar Karşıyaka son saniye basketiyle kazandı, System.String[]

Karşılaşmaya Bell ve Foerts'in 3 sayılık basketleriyle başlayan ve ilk 3 dakikayı 10-4 önde geçen Phoenix Brüksel, çeyreğin son 4 dakikasına 17-15 üstün girdi. M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 8. dakika içinde 20-19 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 26-19 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka (49-35) ulaştığı devreyi 49-37 önde bitirdi.


Üçüncü periyodun başında Taylor ve Semih Erden'le aradaki farkı 16 sayıya (53-37) çıkaran Pınar Karşıyaka, 28. dakikada skoru 70-47'ye getirdi. Rakibin 13-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya indirdiği (60-70) periyodu yeşil-kırmızılı ekip, 72-60 önde tamamladı.


Son çeyrekte çok top kaybı yapan Pınar Karşıyaka önünde daha etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, 36. dakikada Bell'in 3 sayılık basketiyle 80-79 üstünlük kurdu. Son bölümde Metecan Birsen'in sayılarıyla tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son hücumda M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle müsabakadan 93-90 galip ayrıldı.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alfred Jovovic (Hırvatistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek)


Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 10, Metecan Birsen 15, M'Baye 25, Morgan 18, Semih Erden 7, Yunus Sonsırma 2, Onuralp Bitim 3, Nusret Yıldırım 3


Phoenix Brüksel: Bell 17, Cumberbatch 6, Niels Foerts, Jonas Foerts 12, Jukic 8, Fairell, Bradford 18, Lichodzijewski 4, Loubry 25, Robeyns


1. Periyot: 26-19


Devre: 49-37


3. Periyot: 72-60


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Brüksel, Phoenix, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:18 
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