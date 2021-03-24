Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı

24.03.2021 11:35
Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışının güçlü adayı Pınar Karşıyaka, evinde 16 sayı farkla öne geçtiği kritik maçta Hapoel Unet-Credit Holon'a bitime 0.6 saniye kala dramatik bir teknik faulle 77-76 yenilip 8'li Final yolunda büyük avantajı kaçırmanın şokunu yaşıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışının güçlü adayı Pınar Karşıyaka, evinde 16 sayı farkla öne geçtiği kritik maçta Hapoel Unet-Credit Holon'a bitime 0.6 saniye kala dramatik bir teknik faulle 77-76 yenilip 8'li Final yolunda büyük avantajı kaçırmanın şokunu yaşıyor.

Deplasmanda mağlup ettiği İsrail ekibi karşısında maça tutuk başlamasına rağmen öne geçip farkı açan Kaf-Kaf, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 gün önce oynadığı Anadolu Efes maçının yorgunluğuyla rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı. Son saniyelere geride girmişken 2 serbest atış kaçıran Henry'nin bitime 0.6 saniye varken 2 rakip arasından bulduğu mucize üçlükle skoru 76-76'ya getiren Kaf-Kaf, ardından inanılmaz bir hatayla maçı kaybedip finalleri riske attı. Maçta yalnız son anlarda oyuna girip 4 saniye parkede kalan takımın en tecrübeli ismi kaptan Semih Erden, mola alan Holon kalan sürede basket bulma ümidiyle topu kenardan oyuna sokarken hakemin uyarısına rağmen çizgiye basarak teknik faule sebep oldu. Tek faul atışını sayıya çeviren İsrail ekibi büyük sevinç yaşarken, Karşıyaka ise büyük şok yaşadı. Grupta liderliği 4 maçta 3 galibiyete ulaşan Holon'a kaptırıp 2 galibiyet, 2 mağlubiyette kalan Kaf-Kaf, 8'li Final'e çıkıp Avrupa'da kupa yoluna devam edebilmek için kalan 2 maçını kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Karşıyaka grupta 30 Mart'ta Tofaş'a konuk olup, 6 Nisan'da Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

SARICA'DAN HAKEMLERE TEPKİPınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası hakemlerin basit düdükler çalmasına tepki gösterdi. Sarıca, "Çok zor ve sert bir maç oynadık. Holon çok iyi bir takım. Son iki deplasman maçlarını da kazanmışlardı. İlk yarıda iyi oynadık. Özellikle de hücumda 46 sayı bulduk. Fakat ikinci yarıda aşırı sayıda basit hatalar yaptık. İki gün önce Anadolu Efes ile oynadığımız için normaldi. Rakibimiz yetenekli ama korkunç hatalar yaptık. Bitime 0.6 saniye kala basketbolun içinde olan büyük hatalardan biri gerçekleşti. Çizgiye bastık. Molada da konuştuk aslında ama bazen oyunun içinde böyle hatalar oluyor. Ama çok da kolay çalınan bir teknik faul değil. Kural tabii ki ama bundan önce ikinci devrede bazı kuralların hiç uygulanmadığını gördük. Belki doğru çalınan fauller vardı ama İsrail'de hiç bu kuralların uygulanmadığını gördük. İsrail'de biz aynı tepkileri gösterince teknik faul çıktı ama bugün maalesef sahada değişik bir durum vardı. Şampiyonlar Ligi'nin organizasyon olarak daha iyi yere gelmesi için de bence hakem organizasyonunu daha iyileştirmesi lazım" dedi.M'BAYE LİGDE YOK

Pınar Karşıyaka'da ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen pazar günü oynanan Anadolu Efes maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için izolasyon altına alınan M'Baye, sonraki testlerinin negatif çıkması üzerine Avrupa arenasında forma giyerken, ligde ise bu hafta sonu da görev alamayacak. Anadolu Efes maçı öncesi testi pozitif sonuçlandığı için karantinaya alınan M'Baye'ye semptom göstermeyince Holon sınavından 48 saat ve 24 saat önce 2 test daha uygulandı. Yapılan iki test de negatif sonuçlanırken, Karşıyaka kurmaylarının temasa geçtiği FIBA, maç sabahı uygulanan son test de negatif çıkınca Fransız uzun forvetin oynamasına izin verdi. M'Baye hafta sonu Süper Lig'de 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçında ise 10 günlük zorunlu izolasyonu devam ettiği için forma giyemeyecek.


Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı
Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı
Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka son saniye hatasıyla yıkıldı - Son Dakika Spor


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