Pınar Karşıyaka tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında evinde Gaziantep Basketbol'u 82-72 yenen Pınar Karşıyaka zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Başantrenör Ufuk Sarıca milli aranın ardından değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

A Milli Takım'ın yanı sıra Fransa ve Slovenya'ya da oyuncu verdiklerini ifade eden Sarıca, "Teknik ekibimizden de milli takıma gidenler oldu. Aranın ardından tekrar başlangıçlar zor olabiliyor. Yalnızca bir antrenman yapabildik ama çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan, tempolu takımı sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika daha dikkatli oynamalıydık. Gençlerimizin aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"ÜST SIRALARDA KALACAĞIZ"

İkinci sırada olduklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftayı geride bıraktık ve ikinci sıradayız, bu bizim için önemli. Normal sezonun bitimine 10 karşılaşma kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmayı arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde çok önemli, çok iddialı maçlar var, onlara hazırlanacağız. İnşallah o karşılaşmalarımız da güzel geçecek" yorumunu yaptı.