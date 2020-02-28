Pınar Karşıyaka tam gaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka tam gaz - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka tam gaz

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında evinde Gaziantep Basketbol'u 82-72 yenen Pınar Karşıyaka zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Başantrenör Ufuk Sarıca milli aranın ardından değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka tam gaz, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında evinde Gaziantep Basketbol'u 82-72 yenen Pınar Karşıyaka zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Başantrenör Ufuk Sarıca milli aranın ardından değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

A Milli Takım'ın yanı sıra Fransa ve Slovenya'ya da oyuncu verdiklerini ifade eden Sarıca, "Teknik ekibimizden de milli takıma gidenler oldu. Aranın ardından tekrar başlangıçlar zor olabiliyor. Yalnızca bir antrenman yapabildik ama çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan, tempolu takımı sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika daha dikkatli oynamalıydık. Gençlerimizin aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"ÜST SIRALARDA KALACAĞIZ"

İkinci sırada olduklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftayı geride bıraktık ve ikinci sıradayız, bu bizim için önemli. Normal sezonun bitimine 10 karşılaşma kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmayı arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde çok önemli, çok iddialı maçlar var, onlara hazırlanacağız. İnşallah o karşılaşmalarımız da güzel geçecek" yorumunu yaptı.


Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı Okan Buruk: Kopenhag'ı çok yakından tanımıyoruz

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka tam gaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]