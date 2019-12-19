Pınar Karşıyaka tam yol ileri - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka tam yol ileri

6 saat önce

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndaki ikinci maçta kupanın kendisiyle birlikte en güçlü takımlarından olarak gösterilen Enisey'i de mağlup ederek 2'de 2'yle liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek final yolunda şimdiden avantaj elde etti.

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FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndaki ikinci maçta kupanın kendisiyle birlikte en güçlü takımlarından olarak gösterilen Enisey'i de mağlup ederek 2'de 2'yle liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek final yolunda şimdiden avantaj elde etti. Rus ekibi karşısında ilk periyotta 10 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle galip gelmeyi başaran Karşıyaka, bu sezon Europe Cup'ı kazanmaya en önemli aday olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı ekip, Enisey zaferiyle bu sezon bileğinin hiç bükülmediği evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Maç sonrası, "Çok dirençli oynayıp, sahada çok kuvvetli kalarak, hem gruptaki pozisyonumuz hem de ilerisi için çok önemli bir galibiyet aldık" diyen antrenör Ufuk Sarıca, "İyi bir takımla oynadık. Enisey, kupanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi ve çok tecrübeli oyunculara sahipler. Bizi zaman zaman zorladılar ama asla geri adım atmayan, pes etmeyen bir takımımız vardı sahada. Sezon başından beri bu durum böyle. Grup sıralaması açısından önemli olacağını düşündüğümüz bir galibiyet elde ettik. Bütün oyuncularımı arka arkaya aldıkları galibiyetlerden ötürü kutluyorum" dedi.

TAYLOR ÇOK FORMDA

PINAR Karşıyaka'da guard Tony Taylor, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlıyor. Ligde 9 maçtır maç başına 10 sayının altına düşmeyen, 13.3 sayı, 2.4 ribaund, 3.7 asist ortalamaları yakalayan Taylor, Europe Cup'ta geçen hafta Leiden potasına 23, dün Enisey potasına ise 17sayı gönderdi. ABD'li guard, Avrupa'da da 11.6 sayı, 1.7 ribaund, 3.5 asist ortalamasıyla oynuyor. Taylor, Enisey maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maç oldu ancak sahamızdaki yenilmezlik serimizi korumak önemliydi. Maça yavaş başladık ama sonrasında takımım gurur duyulacak enerjik ve odaklı bir reaksiyon verdi. Çok çalışıp daha iyi olmaya devam edeceğiz. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CROCKER DÖNÜYOR

PINAR Karşıyaka'da sezon başından bu yana sakatlığı bulunan yeni transferlerden Tony Crocker iyileşti. Eylül ayında Ankara'daki turnuvada Dnipro'yla oynanan maçta pota altında düşüp kalça kemiği kırılan yıldız basketbolcu takımla antrenmanları sürdürüyor. Tecrübeli kısa forvetin ING Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında veya haftaya Ormanspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Karşıyaka'da dönüşüyle lig ve Avrupa'daki zorlu periyotta kadro alternatiflerini çoğaltacak Crocker, geçen sezon Khimki formasıyla Euroleague tecrübesi yaşamıştı.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
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