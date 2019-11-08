Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkeye çıkıyor! 20 yıl sonra ilk kez...
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkeye çıkıyor! 20 yıl sonra ilk kez...

Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkeye çıkıyor! 20 yıl sonra ilk kez...

7 saat önce

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Pınar Karşıyaka tarihi seri için parkeye çıkıyor! 20 yıl sonra ilk kez..., System.String[]

Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak.


Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Karşıyaka, Bahçeşehir'i de mağlup etmesi durumunda 1999-2000 sezonundaki lige 7 galibiyetle başlama rekorunu egale edecek.


Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel'i deplasmanda mağlup ederek moral tazeledi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


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Ufuk Sarıca, Bahçeşehir, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10 
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