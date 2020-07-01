Pınar Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanıyor! - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanıyor!

Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yakaladığı müthiş seriyle zirveye koşarken, sezonun, iki kulvarda da koronavirüs pandemisiyle sonuç ilan edilmeden bitirilmesinin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, artçı şokla sarsıldı.

Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yakaladığı müthiş seriyle zirveye koşarken, sezonun, iki kulvarda da koronavirüs pandemisiyle sonuç ilan edilmeden bitirilmesinin üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, artçı şokla sarsıldı.

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TBF'nin ceza açıklamasında, "Sunulan belgelerde A-1 sezonuna dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu; A sezonuna ilişkin sunacakları bütçede gösterdikleri gelirlerden, Federasyon ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin, en az yüzde 40'ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'ne Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın 6. ve 11. maddesi uyarınca 1 puan silme cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer alırken, Kaf-Kaf karara tepki gösterdi.

Cezanın iptali için Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak yeşil-kırmızılılar, "Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Mali Denetim Esasları Yönergesi çerçevesinde sunulan evraklarda, gelecek sezonun gelirlerine ilişkin eksik görülmesinden kaynaklı olarak takımımıza eksi 1 puan ceza verildiği açıklanmıştır. Geçmiş iki sezona ilişkin mali denetimler, gelir ve gider dengelerinin tamamı yönergeye uygun şekilde yapılmış ve bildirilmiş olmakla birlikte gerek mali kurul gerekse hukuk kurulu tarafından uygunluğu onanmış ve Ulusal Lisans hakkı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Pınar Karşıyaka'nın puan silme cezası açıklamasında, "Ancak önümüzdeki sezona ilişkin sponsorluk sözleşmelerinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklı verildiği belirtilen cezaya ilişkin olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gerekli itirazların yapılacağını öncelikli olarak belirtmek isteriz. 20 yılı aşkın süredir desteği süren sponsorumuz Pınar'ın vermiş olduğu niyet mektubunun ilgili kurul tarafından kabul görmemiş olması üzücü ve kabul edilemez bir durumdur. Konunun takipçisi olacağımızı tüm Karşıyaka camiasına ve basketbol kamuoyuna saygıyla duyururuz" cümleleri yer aldı. Karşıyaka'da daha önce futbol takımı Futbol Federasyonu ve FIFA'dan puan silme cezaları almıştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Pınar Karşıyaka, Tahkim Kurulu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:45 

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, TBF Tahkim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanıyor! - Son Dakika Spor
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