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Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna kattı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna kattı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Orlandina Basket forması giyen 28 yaşındaki oyun kurucu Brandon Triche'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka'nın ilk transferini gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Brandon Triche'nin 2018-2019 sezonunda İtalya'nın Orlandina Basket takımında etkili performansıyla takımının ikinci ligde finale çıkmasında büyük rol oynadığı, sezonu 24,1 sayı, 5,5 ribaund ve 7.1 asist ortalamasıyla tamamladığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, İtalya, Spor
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