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Pınar Karşıyaka tur için sahada

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup ederek liderliğini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda Hollanda ekibi Donar Groningen'le karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka tur için sahada, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 84-55 mağlup ederek liderliğini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki 5'inci maçında deplasmanda Hollanda ekibi Donar Groningen'le karşılaşacak. MartiniPlaza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek son maçlar öncesi tur atlamayı garantilemek istiyor.

Donar Groningen'i evindeki ilk randevuda 77-57 dize getiren Kaf-Kaf, rövanşta da zafer hedefliyor. Pınar Karşıyaka'da tedavileri süren Crocker ve Görkem'in yanı sıra Galatasaray maçında sol ayak bileğinden sakatlanan DJ Kennedy forma giyemeyecek. Sağ ayak üst kas grubundaki zorlanma nedeniyle Galatasaray müsabakasını yarıda bırakmak zorunda kalan Triche'nin durumu maç saatinde netleşecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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