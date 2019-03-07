Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Tur İçin Ümitli

Pınar Karşıyaka Tur İçin Ümitli

58 dakika önce

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Pınar Karşıyaka Tur İçin Ümitli, System.String[]
Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Bauermann, yaptığı açıklamada, Ventspils'i galibiyetten dolayı tebrik etti. Müsabakayı 2 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Avrupa, Letonya, Pınar Karşıyaka, Spor
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