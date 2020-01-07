Pınar Karşıyaka Türk derbisinde - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Türk derbisinde

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki liderlik maçında Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 yenilerek devreyi rakibinin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın zirvede olduğu FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndaki Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'ndeki liderlik maçında Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 yenilerek devreyi rakibinin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın zirvede olduğu FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndaki Türk derbisinde Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İlk turu da lider tamamlayan kupanın favorilerinden Karşıyaka, grupta Leiden'i deplasmanda 105-65, Enisey'i de evinde 85-74 yenerek 2'de 2 yaptı. Bahçeşehir ise ilk maçında Rusya'da Enisey'e 105-90 yenilirken, ikinci hafta Hollanda ekibi Leiden'i 93-71 mağlup etti. Kaf-Kaf, rakibini de yenerek çeyrek final yolunu yarılamayı hedefliyor. Basketbolda Avrupa arenasında Türk takımlarıyla 17. maçına çıkacak yeşil-kırmızılılar, daha önce 16 maçta 13 galibiyet aldı.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
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