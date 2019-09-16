Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Pınar Karşıyaka ile ilk antrenmanına çıktı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Pınar Karşıyaka ile ilk antrenmanına çıktı.


Yeşil-kırmızılı sporcular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki idmanda set hücumu ve şut çalıştı. Milli takımdan dönen Metecan Birsen ve Semih Erden de takımdaki yerlerini aldı.


Fransa ile Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Amath M'Baye ile sakatlığı bulunan Tony Crocker ise antrenmana katılmadı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:25 
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