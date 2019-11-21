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Pınar Karşıyaka üst turu garantiledi!

6 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka üst turu garantiledi!, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.


Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.


Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.


Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:46 
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