Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Türk derbisinde - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Türk derbisinde

6 saat önce

FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda 5'te 5'le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji'ni prestij sınavında ağırlayacak.

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FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda 5'te 5'le lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçta kendisi gibi son 8 vizesini alan Bahçeşehir Koleji'ni prestij sınavında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kaf-Kaf ve Bahçeşehir'in çeyrek finaldeki rakipleri de yarın K Grubu'ndaki Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak.

Karşıyaka Kiev-Ventspils maçının mağlubuyla, Bahçeşehir ise galibiyle eşleşecek. Çeyrek final 4-11 Mart'ta çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Kupada en büyük favori olarak görülen yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kaf-Kaf, Europe Cup'ta bu sezon çıktığı 13 maçın 12'sini kazandı. İki takım arasında kupada daha önce İstanbul'da oynanan maç 100-68 Karşıyaka galibiyetiyle sonuçlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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