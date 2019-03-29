Pınar Karşıyaka'ya Büyükkarcı'dan Övgü

FIBA Europe Cup çeyrek finalinde evinde 19 sayı farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında Dinamo Sassari karşısında deplasmanda farkı 26 sayıya kadar çıkarmasına rağmen son periyotta 83-83'lük skorla elenmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'dan takıma alkış geldi.





FIBA Europe Cup çeyrek finalinde evinde 19 sayı farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında Dinamo Sassari karşısında deplasmanda farkı 26 sayıya kadar çıkarmasına rağmen son periyotta 83-83'lük skorla elenmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'dan takıma alkış geldi. Takımın müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Büyükkarcı, "Kadromuzda yalnız 4 yabancı var. Evans'ın da sakatlığıyla Sassari karşısına 3 yabancıyla çıkıp son ana kadar yarı finali kovaladık. Sonuçta elensek de pes etmedik. Artık tamamen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off yarışına odaklanacağız. Ligde Antrenör Dirk Bauermann yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanıp çıkış yakaladık. Çıkışımızı 1 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağımız maçta sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. - İzmir

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