Pınar Karşıyaka'ya Çek rakip

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalan Pınar Karşıyaka'nın çeyrek finaldeki rakibi Çekya'dan ERA Nymburk oldu.

Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek finaller tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Organizasyonda çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta yapılacak. Yeşil-kırmızılılar turu geçmesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod (Rusya) - Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

- İzmir