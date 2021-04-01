Pınar Karşıyaka'ya FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için 5 farklı galibiyet gerekiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Happy Casa Brindisi'yi 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.

Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.

İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.

Grupta son maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Puan 1. Hapoel Unet-Credit Holon 5 4 1 401 393 9 2. Happy Casa Brindisi 5 3 2 415 394 8 3. Pınar Karşıyaka 5 2 3 384 383 7 4. TOFAŞ 5 1 4 388 78 6

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